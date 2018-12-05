Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı

Abdal kültüründen gelen sanatçılar başta olmak üzere vatandaşlar, Muharrem Ertaş’ın merkez Bağbaşı Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Dua okuyup, mezara çiçek bırakan ziyaretçiler, mezarı babasının ayak ucunda olan Neşet Ertaş için de dua etti.