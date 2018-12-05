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Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı

Halk ozanı Neşet Ertaş’ın babası bozlak ustası Muharrem Ertaş, ölümünün 34. yılında mezarı başında anıldı.

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Abdal kültüründen gelen sanatçılar başta olmak üzere vatandaşlar, Muharrem Ertaş’ın merkez Bağbaşı Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Dua okuyup, mezara çiçek bırakan ziyaretçiler, mezarı babasının ayak ucunda olan  Neşet Ertaş için de dua etti.

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