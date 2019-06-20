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Bu yıl 'temsili Nasreddin Hoca' Şoray Uzun olacak

Akşehir ilçesinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında Nasreddin Hoca'yı tiyatrocu Şoray Uzun'un canlandıracağı açıklandı.

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Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İstanbul’da görüştüğü Şoray Uzun'a, Nasreddin Hoca'nın kavuğu ve cübbesini takdim etti.

Başkan Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl bir sanatçıyı temsili Nasreddin Hoca olarak ilçede ağırladıklarını anımsattı.

Bu yıl sanatçı Uzun'a teklif götürdüklerini belirten Akkaya, "Sağ olsun, kendisi bu görevi onurla kabul ettiğini ifade etti. İnşallah 5-10 Temmuz tarihlerinde 'dünyanın ortası' Akşehir'de sanatçımız görev alacak. Bu davetimizi kabul ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesi şenliğimize davet ediyorum." diye konuştu.

Sanatçı Şoray Uzun da bu önemli davetin kendisini çok muttu ettiğini dile getirerek, "Meslek hayatım boyunca almak istediğim teklif buydu. Her aslanın gönlünde bir yiğit yatar. Yaş 52, bu yaşıma kadar yapmak istediğim, en çok olmak istediklerimden bir tanesi Nasreddin Hoca olmaktı. Bu yıl nasip oldu. Çok büyük bir onur. İnşallah layıkıyla yapmaya çalışacağım. Bir sürprizim daha olacak, onu da Akşehir’de şenliklerde söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca'nın anısına düzenlenen şenliklerde, daha önce Erol Günaydın, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Halit Akçatepe, Cenk Koray, Rasim Öztekin ve Ahmet Yenilmez gibi sanatçılar temsili Nasreddin Hoca olmuş, geçen yıl da sanatçı Metin Şentürk bu görevi üstlenmişti.

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