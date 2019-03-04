‘Buhari-i Şerif’in özel baskısı tanıtıldı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde devam eden 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında, “İstanbul’da Ortaya Çıkan Endülüs Hazinesi: Sahih-i Buhari’nin Kadim Nüshası ve Tıpkıbasımı” başlıklı oturum düzenlendi. Yazma eser uzmanı Arafat Aydın ve Suriyeli araştırmacı Dr. Mücir el-Hatib’in katılımıyla gerçekleştirilen programda, hadis kitabının Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesindeki el yazma nüshasının tıpkı basımı ele alındı. Eser, henüz satışa çıkarılmadı.