Buika: Türkiye'nin gösterdiği tutum, umarım tüm dünyaya örnek olur

AA 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:48 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:48

İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi olarak tanımlanan Buika, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

"Dünyan değişsin" mottosuyla bu yıl 9. sezonuna adım atan Zorlu Performans Sanatları Merkezinin açılış konserini gerçekleştiren Buika'ya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde aralıksız 90 dakika sahnede kalan Afrika kökenli şarkıcı, 17 parça seslendirdi.

Sahneden seyircilere duygusal ve neşeli anlar yaşatan Buika, Türk dinleyicilerini çok sevdiğini dile getirerek, bu konserin kendisi için özel ve güzel olduğunu söyledi.

"No habra nadie en el mundo" ve "La falsa moneda" şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan şarkıcı, Türklerin Afrikalılara karşı çok iyi davrandığına dikkati çekerek, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'nin bütün etnik gruplara karşı gösterdiği tutum, umarım tüm dünyaya örnek olur." dedi.

Buika, aşkın çok güzel bir his olmasının yanı sıra acı çekmenin de aşkın bir paçası olduğunu belirterek, "Kalbim özgür değil. Çünkü aşığım. Aklım özgür değil. Çünkü çıldırmış bir toplumda yaşıyorum. Ama her şeye rağmen çok güçlü olduğumuzu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Konserde ünlü şarkıcı, aralarında "Cisne Blanco", "Te busque", "Salvaora", "No habra nadie en el mundo" ve "Yo me lo merezco" eserlerinin bulunduğu, birçok sevilen şarkısını dans ederek söyledi.

İspanyol şarkıcıya konserde ayrıca klavye ve trombonda Santi Canada, gitarda Ricardo Moreno, bas gitarda Josue Ronkio ve cajonda Ramon Porrina eşlik etti.

