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'Bulmaca Kulesi' macerası sinemada devam ediyor

TRT Çocuk ekranlarında heyecanla takip edilen çizgi film serisinin sinema uyarlaması 'Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi' yarın vizyona girecek.

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TRT Çocuk ekranlarında, heyecanla takip edilen çizgi film serisinin sinema uyarlaması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" yarın vizyona giriyor.
 
TRT ortak yapımı olan "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"nin yapımcılığını ve yönetmenliğini Ahmet Erdal üstleniyor.
 
"Bulmaca Kulesi" çizgi filminin kahramanları Aslı, Can ve Mert'in "Dev Kuşun Gizemi"ni çözmek için atıldığı yeni maceraları konu alan filmin, minik izleyicilerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.
 
Popüler bilimden bilim tarihine, fizik yasalarından matematiğe kadar pek çok ilginç konunun işlendiği dizinin sinemaya uyarlamasıyla çocuklara daha fazla macera ve heyecan yaşatılması hedefleniyor.
 
TRT Çocuk ekranlarında 5 yıldır çocukların ilgiyle takip ettiği çizgi dizinin ilk bölümünde Aslı, Can ve Mert, bir kaza sonucu başka bir boyuta ışınlanıyor ve Bulmaca Kulesi denilen bu yerde yollarını bulmaya ve gizemleri çözmeye başlıyorlar.
 
Filmde ise kuleden ayrılarak Hüdaverdi'nin hükmettiği bölgeye ulaşmak için tehlikeler ve bulmacalarla dolu amansız bir maceraya atılıyorlar.
 
Kulenin koruyucusu ve mimarı olan Lugaz Efendi'nin sevimli robotu Lugit ile kulenin düşmanı Hüdaverdi'nin hükmettiği tehlikeli bir bölgeye ulaşan filmin kahramanları, heyecan dolu bir serüven yaşıyor.
 
Daha önce de televizyon ekranında ilgi gören yapımlarının beyaz perdeye uyarlanmasına öncülük eden TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmlerin kahramanları,"Hapşuu" ile 8 Kasım, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmiyle ise 27 Aralık'ta beyaz perdede olacak.
 
Eğlenceli, eğitici ve pedagojik denetimlerden özenle geçmiş sinema filmleriyle her yaştan çocuğun ilgisini çeken kanalın diğer çizgi filmleri Doru ve Aslan'ın maceraları ise 2020'de vizyona girecek.

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