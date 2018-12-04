Bursa turizminde hedef rotalar: Tirilye, Gölyazı, İznik

Yaşamın yaklaşık 2 bin 600 yıl önce başladığı Gölyazı, zeytiniyle ünlü tarihi yerleşim Tirilye ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İznik...

Turizmciler, bu bölgelerin tanıtımı için çalışmalar yapıyor. Gölyazı, Tirilye ve İznik hedef rotalar olarak belirlendi.

Uzak Asya ülkeleriyle ilgili çalışmalar başlatıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu, 2018 yılının Bursa'da turizmi açısından iyi geçtiğini, var olan hedeflerin üzerine ulaşıldığını belirtti.

Bursa'ya başka coğrafyalardan turist getirilmesi gerektiğini savunduklarını belirten Saraçoğlu, "Bu kapsamda uzak Asya ülkeleriyle ilgili çalışmalar başlattık. Bu konuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da bize destek verecek. Yapılacak iş birliğiyle o coğrafyalara info gezileri düzenleyeceğiz" dedi.

"İznik, Gölyazı ve Tirilye'yi daha çok ön plana çıkaracağız"

Saraçoğlu, özellikle Çinli turistlerin İznik ve Truva'yı merak ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bursa aynı zamanda diğer medeniyetlere de başkentlik yapmış, tarihi bir kent. Bizim şu anda Tirilye, Gölyazı ve İznik gibi dünya çapında çok ünlü yerlerimiz var. Bursa'da sadece TÜRSAB'ın veya başka bir kurumun tek başına hareket etmesiyle turizmde istenen hedefe ulaşılamaz. Bu doğrultuda bizler turizm paydaşları olarak ortak paydada buluşarak turizm platformu oluşturduk ve kendi aramızda görev dağılımı yaptık. TÜRSAB olarak İznik, Gölyazı ve Tirilye'yi daha çok ön plana çıkaracağız."

Turizm hareketliliği bekleniyor

İznik ile ilgili belli bir vadeye yayılmış bir çalışma planı oluşturduklarını anlatan Saraçoğlu, şunları söyledi:

"İznik kaymakamımızın da başkanlığını yaptığı ve sürekli karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz bir diyalog süreci başlatmış bulunuyoruz. İznik'in hem avantajlı hem de dezavantajlı tarafları var. İznik ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucunda tabii ki bir turizm hareketliliği bekliyoruz. Fakat 'Oradaki yatak kapasitesi nedir? Halkımız acaba turist istiyor mu istemiyor mu?', bu tür soruları bile henüz cevaplamış değiliz."