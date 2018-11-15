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'Cam kemik hastaları'ndan karikatür ve resim sergisi

Cam kemik hastaları Elif Gamze Bozo ile Cüneyd Özen'in karikatür ve resim sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

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"Cam kemik hastaları" Elif Gamze Bozo ile Cüneyd Özen'in karikatür ve resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılan sergide, 27 resim ve karikatür yer aldı.

Cam kemik hastası Elif Gamze Bozo, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, 2015'te geçirdiği bir kaza sebebiyle 8 ay boyunca evde kaldığını ve bu süreçte annesinin önerisiyle resim yapmaya başladığını söyledi.

Resmi kendi ruhunu beslemek amacıyla yaptığını dile getiren Bozo, "Hayallerimi renkli mandallarla tuvalin üzerine asıyorum. Cüneyd ile geçen sene karar verdik onun sergisi daha önce olmuştu. Daha sonra beraber sergi açabilir miyiz düşüncesi oluştu. Cüneyd olumlu bakınca 'Evet neden olmasın' dedik. 13 yıllık beraberliğimizi sanatla taçlandıralım istedik. Biz bu çalışmaları ön yargıları kırarak yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sergi, 21 Kasım'a kadar sürecek.

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