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'Cansever’de Mimar Sinan ufku vardı'

Geride bıraktığı eserlerle günümüz Türk mimarisinin yüz aklarından olan bilge mimar Turgut Cansever, vefatının 10 yılında bir toplantıyla anıldı.

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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nde düzenlenen toplantıya, Cansever’in kızı ve aynı zamanda mimar olan Emine Öğün konuşmacı olarak katıldı. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, sunuş konuşmasında Turgut Cansever’in büyük bir medeniyet perspektifine sahip nadir mimarlardan biri olduğuna işaret etti. Bıyıklı “Yaşarken kıymetini bilmediğimiz gibi, maalesef vefatından sonra da o dev şahsiyetin fikirlerinden hakkıyla yararlanma, o muazzam birikimi memleketimizin istifadesine sunma noktasında epey ihmallerimiz oldu” şeklinde konuştu. 

SANATIN ÖZÜNE BAKARDI

Bıyıklı konuşmasında, “Mimar Sinan’ın ufkunu bugüne, kendi çağına aşılayan bir bilgedir Cansever” ifadelerine yer verdi. Cansever’in kızı Emine Öğün de babasının mimariye olan yaklaşımının, imar problemlerine dair tespitler yapmak ve çözümler aramak üzerinden geliştiğini anlattı. Öğün, babasının 1950’li yıllardan itibaren İstanbul ve Marmara çevresinde meydana gelen şehir kimliği değişimine kafa yorup tespitler yaptığına dikkati çekerek, “Mimari kritik yapma noktasında Turgut Cansever’in ilginç bir tavrı vardı. Sanat eserinin genetiğinin, özünün ne olduğunu sorguluyordu. Bildiğini sonuna kadar savunan biriydi” diye konuştu

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