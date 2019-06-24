Carmina Burana bis yaptı

Önceki gece Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirilen konseri, 2 bini aşkın müziksever izledi.

2 bin 200 koltuk kapasiteli Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konser için satışa çıkarılan biletlerin dakikalar içinde tükenmesi üzerine, tek seferlik planlanan konser, dün akşam da tekrarlandı.