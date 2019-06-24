Carmina Burana bis yaptı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Şef Rengim Gökmen yönetiminde Carl Orff’un “Carmina Burana” adlı sahne kantatını Konyalı müzikseverlerle buluşturdu.
Önceki gece Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirilen konseri, 2 bini aşkın müziksever izledi.
2 bin 200 koltuk kapasiteli Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konser için satışa çıkarılan biletlerin dakikalar içinde tükenmesi üzerine, tek seferlik planlanan konser, dün akşam da tekrarlandı.
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