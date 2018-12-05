'Casus fotoğraf makineleri' müzede sergileniyor

Kimisi körüklü kimisi filmli bin 890 fotoğraf makinesiyle oluşturulan, yeni ürünlerle sayısı 2 bin 23'e ulaşan ve geçen yıl açılan Fotoğraf Makinesi Müzesi, 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

1876'dan günümüze üretilen fotoğraf makinelerinin 44 kategoriye ayrıldığı müzede, en yoğun ilgi 76 parçadan oluşan "casus makineler"e gösteriliyor.

"Casus makineler" bölümünde en dikkat çeken ürün ise, su matarası şeklinde olan ve 6 poz çekebilen fotoğraf makinesi.

1886 Alman ve Amerikan yapımı olan makine dışında ise kol saati, ayakkabının topuğuna gizlenen ve güvercinin boynuna takılan ürünler müzede ilgi görüyor.

Altın kaplama makineler

Müzede "casus makineler" dışında son zamanlarda kazandırılan eserler arasında bulunan altın kaplama ve özel yapım 3 makine de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Camekanlı alan içerisinde yer alan ve 2'si bin, 1'i de 300 adet üretilen altın kaplama makineler de müzedeki yerlerinde misafirler için sergileniyor.

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi sorumlusu ve koleksiyoner Baki Tamer Selçuk, son dönemde fotoğraf makinesi sayısını 2 bin 23'e çıkardıklarını, böylece alanda içerik ve rakamsal olarak Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesi konumuna geldiklerini söyledi.

Ajanlar için yapılmış makineler

Müzedeki bölümde, 1886 yılından şimdiye kadar kullanılan "ajan" makinelerinin yer aldığını vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Ajanlar, casuslar, dedektifler için yapılmış olan makineleri sergiliyoruz. Bu sergiler içerisinde 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış ajan makineleri, 1. Dünya Savaşı'nda ve öncesinde kullanılmış casus fotoğraf makineleri yer alıyor. Soğuk savaş döneminde de kullanılmış olan birçok ajan makinesine sahibiz. Yani yaklaşık 76 parçalık bir koleksiyonu müzemizde sergiliyoruz."

"Casus makineler" içerisinde en büyük ilgiyi, su matarası şeklindeki ürünün gördüğünü belirten Selçuk, "Bu, çok nadir bir makine. Alman ve Amerikan ortak yapımı bir makine. Yurt dışında bile bulmanız çok zor. Ben ise bunu seyyar antikacılık yapan şu an rahmetli olan birisinden almıştım. Bana makineyi Kayseri bölgesinden satın aldığını beyan etmişti" dedi.