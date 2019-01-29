‘Çekirdek ölür çiçek doğar’

Sami Gülbaba’nın yazıp yönettiği eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Aynı zamanda oyunda rol alan Sami Gülbaba, eserin amacına değinerek, “Kainatın bir sahibi var ve biz bu konuyu anlatmaya çaba gösteriyoruz, ama tiyatro yaptığımız için de bu konuyu dekordan, kostüm ve aksesuarlardan tutun da efektlere kadar her şekilde sahneye taşımaya çalışıyoruz” dedi. “Çekirdeğin ölümü çiçeğin yaşamının başlangıcıdır” sloganı altında sahnelenen oyunda Seyfullah Kartal, Eşref Seyitoğlu, Sami Gülbaba, Savaş Mansur Kesici ve Ahmet Kırmalı yer alıyor.