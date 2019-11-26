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Cibuti 2. Abdülhamid Han Cami açılıyor 

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) temeli 4 yıl önce atılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Cami ve Külliyesi’nin resmi açılışının bu ayın sonunda törenle yapılması planlanıyor.

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Başkan Erdoğan’ın 2015’te Cibuti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle’nin, “ülkesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görme ve semalarında İstanbul usulü ezanı duyma” isteğini belirtmesi üzerine inşa edilen camide, aynı anda 6 bin kişi ibadet edebilecek. Cami ve külliye, ülkenin önemli liman kenti olan başkent Cibuti’de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da bulunduğu Salines Ouest Semti’nde deniz doldurularak 13 bin metrekare alana yapıldı. Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla bölgenin önemli ve en büyük simge eser olma özelliğini taşıyan caminin açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılması bekleniyor. 

HUZURUN SEMBOLÜ

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, caminin Afrika’da, Osmanlı Devleti’nden sonra bir Osmanlı sultanı adına yaptırılan ilk cami olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Böylelikle Türkiye Diyanet Vakfı, ecdat mirasını Afrika topraklarında yaşatmaya devam etmiş olacak. Cibuti’nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan bu cami birliğin, huzurun ve barışın da sembolü olacak.”   

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