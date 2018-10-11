Cihangir Camisi ibadete açılıyor

İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir için Mimar Sinan’a yaptırılan, geçirdiği 5 yangından sonra Sultan 2. Abdülhamid tarafından yeniden inşa ettirilen Cihangir Camisi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edildi.

15 MİLYON LİRALIK RESTORE

Fazla müdahaleye maruz kalmaması nedeniyle hasar görmeyen cami altındaki sarnıçta temizlik yapıldı, avluda yer alan sarnıçtaki çimento esaslı niteliksiz onarımlar kaldırıldı ve ortaya çıkan tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvarın ihyası gerçekleştirildi. Araştırma raspaları neticesinde 11 katman altta tespit edilen özgün Barok kalem işleri yeniden uygulandı. Harim içinde bulunan kadınlar mahfili, minber, vaaz kürsüsü, kapı ve pencere gibi ahşap elemanların kapsamlı olarak konservasyonları yapılarak, özgün yerlerine monte edildi. Yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmaları 14 milyon 765 bin 780 TL’ye mal olan Cihangir Camisi, bugün yeniden ibadete açılacak.