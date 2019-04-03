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‘Çin Prensesi’ne sahneler dar geldi

Ankara Devlet Opera ve Balesince geçen ay Ankara prömiyeri yapılan Turandot Operası, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle ATO Congresium sahnesinde izleyicisiyle buluşacak.

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ilk temsilinin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi ve başkentlilerin yoğun ilgisi üzerine eserin ATO Congresium’a taşınmasını kararlaştırdı. ATO Congresium, 3 bin kişilik kapasitesiyle 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de verilecek temsile ev sahipliği yapacak. Puccini’nin “bugüne kadar bestelediğim en iyi eser” olarak nitelendirdiği ancak son bölümünü tamamlayamadan yaşama veda ettiği eser, aşka inanmayan Çin Prensesi Turandot’un, Calaf ile aşkı öğrenmesi anlatılıyor. Sezonun iddialı eserlerinden olan ve İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye konulan Turandot’ta 200 kişilik bir ekip görev alıyor. Eser, 24 Mayıs Cuma akşamı da ATO Congresium’da temsil verecek. 

 

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