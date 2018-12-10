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‘Çingene Kızı’na akın var 

Gaziantep’teki Zeugma Antik Kenti’nden kaçırıldıktan 58 yıl sonra Türkiye’ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 parçası, ilk gün ziyaretçi akınına uğradı.

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‘Çingene kızının ailesi’ diye adlandırılan tarihi parçaları görmek isteyen 3 bine yakın kişi, ilk gün Zeugma Mozaik Müzesi’ni ziyaret etti. Eserleri yakından inceleyen ziyaretçiler, mozaiklerin kente getirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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