‘Çingene Kızı’na akın var 

‘Çingene kızının ailesi’ diye adlandırılan tarihi parçaları görmek isteyen 3 bine yakın kişi, ilk gün Zeugma Mozaik Müzesi’ni ziyaret etti. Eserleri yakından inceleyen ziyaretçiler, mozaiklerin kente getirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.