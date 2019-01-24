CRR’de Kafkas dansı 

Kılıç danslarının, akrobatik şovların, müziklerin ve davul performanslarının yer alacağı program, 20.00’de başlayacak ve 1 buçuk saat sürecek. Topluluk Türkiye ile Rusya arasında “2019 Kültür - Turizm yılı” anlaşmasının imzalanması sebebiyle, 60. yılına özel hazırladığı gösteriyi ilk kez Türk izleyicisinin beğenisine sunacak.