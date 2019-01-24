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CRR’de Kafkas dansı 

Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Lezginka, 60. yılına özel bir gösteriyle, bu akşam ve yarın akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

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Kılıç danslarının, akrobatik şovların, müziklerin ve davul performanslarının yer alacağı program, 20.00’de başlayacak ve 1 buçuk saat sürecek. Topluluk Türkiye ile Rusya arasında “2019 Kültür - Turizm yılı” anlaşmasının imzalanması sebebiyle, 60. yılına özel hazırladığı gösteriyi ilk kez Türk izleyicisinin beğenisine sunacak. 

 

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