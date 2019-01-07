Çukurova’yı kitap kokusu sardı

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarda, 300 yayınevi yer alıyor, 500 yazarın okurlarıyla buluşması planlanıyor. Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür programının da düzenleneceği fuar, ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Çukurova 12. Kitap Fuarı, 13 Ocak’a kadar gezilebilecek. Geçen yıl 74 bini öğrenci olmak üzere 340 bin ziyaretçiyle rekor kıran Çukurova Kitap Fuarı’nda, bu sene düzenlenecek etkinlikler, söyleşiler ve imza günleriyle bu rakamın çok daha üzerine çıkılması bekleniyor.