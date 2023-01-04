Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sanatçı Tekcan'ın ''Atnağme'' adlı sergisinin açılışına katıldı

Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi sanatçı Tekcan ve yazar Beşir Ayvazoğlu'nun rehberliğinde gezen Oktay'ın yanında eşi Hümeyra Şahin Oktay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da bulundu.

Yağlıboya eserler, gravürler, desenler, bronz heykeller, kaligrafilerden oluşan 45 eseri inceleyen Oktay, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Millet Kütüphanesindeki ilk etkinliğin ve muhteşem bir serginin yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Oktay, sanatçı Tekcan ve yazar Ayvazoğlu'nun bir araya geldiğinde ortaya bambaşka eserlerin çıktığını belirterek, "Süleyman Saim Tekcan hocamız hem resim hem heykel alanında tartışılmaz, uluslararası boyutta, bizim çok büyük bir değerimiz. Atları ve atlarla birlikte tabii hatları da görüyoruz burada." dedi.

Ata yönelik sevginin ve atın yerinin Türk tarihinde bambaşka olduğuna dikkati çeken Oktay, "At bir değerdir, dosttur, vefadır, kültürdür ama her şeyin ötesinde aslında sizi uzaklara götüren, uzağı yakın eden bir araçtır. Yani bugün çok ileri teknolojiler olsa bile atın yeri sembolik anlamda aynıdır, değeri de aynıdır." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye'de ve Türk dünyasında atın konumu ve özelliğini koruduğunu anlatarak, "Bunu hocamızın çizgileriyle bütünleştirince gerçekten aslında bizim kendi insanımızın, medeniyetimizin, aynı zamanda Türk tarihinin de atla olan bütünlüğünü, birleştiriciliğini, dayanışmasını, uyumunu, onu görmüş olduk aslında." dedi.

Serginin, Türkiye Yüzyılı'na ilişkin de bir mesaj verdiği dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı'na girdik. Altyapıyı tamamladığımız ve üstyapıyla ilgili iddialı olarak girdiğimiz bir 2023. Bu uyum içerisinde birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olduğumuzda, ki böyleyiz ve böyle de devam edecek, Türkiye Yüzyılı bambaşka şeyler getirecek inşallah. Bu sergiye de baktığımızda Cumhuriyetin yüzüncü yılı etkinlikleri çerçevesinde de onu görüyoruz."

Oktay, serginin birkaç ay boyunca açık kalacağını belirterek, tüm vatandaşları sergiye gezmeye davet etti, sergide emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Açılışa katılan sanatseverlere, Süleyman Saim Tekcan'ın gravürlerinden oluşan ve özgün metni Beşir Ayvazoğlu tarafından kaleme alınan, Atnağme isimli el yapımı kitap hediye edildi.