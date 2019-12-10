Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri, yarın sahiplerini bulacak.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne bu yıl ‘edebiyat’ alanında Nuri Pakdil, ‘müzik’ alanında Mazhar- Fuat- Özkan, ‘sinema’ alanında Mesut Uçakan, ‘resim’ alanında Devrim Erbil, ‘geleneksel sanatlar’ alanında Fuat Başar, ‘mimarlık’ alanında Doğan Kuban, ‘sosyal bilimler’ alanında ise Ahmet Yaşar Ocak, layık görüldü. Bu yılki ‘vefa ödülü’nün ise A. Haluk Dursun’a verilmesi kararlaştırdı. Ödüller, Başkan Erdoğan tarafından takdim edilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.