Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne bu yıl ‘edebiyat’ alanında Nuri Pakdil, ‘müzik’ alanında Mazhar- Fuat- Özkan, ‘sinema’ alanında Mesut Uçakan, ‘resim’ alanında Devrim Erbil, ‘geleneksel sanatlar’ alanında Fuat Başar, ‘mimarlık’ alanında Doğan Kuban, ‘sosyal bilimler’ alanında ise Ahmet Yaşar Ocak, layık görüldü. Bu yılki ‘vefa ödülü’nün ise A. Haluk Dursun’a verilmesi kararlaştırdı. Ödüller, Başkan Erdoğan tarafından takdim edilecek.