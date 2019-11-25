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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne 'edebiyat' alanında Nuri Pakdil, 'müzik' alanında MFÖ, 'sinema' alanında Mesut Uçakan layık görüldü.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" dalında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban ve "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.
 
Cumhurbaşkanlığınca, "vefa ödülü"nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı.

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