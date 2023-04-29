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Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Denizli'de Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 01:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatseverlerle buluştu
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Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilen konserde Brahms, Çaykovski, Bizet'in klasik eserleri seslendirildi.

Şef Deliorman, "Bu sene bizler için çok önemli. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda orkestramızın 197'inci sezonunu bitirmek üzereyiz. Bu ülkemiz için çok kıymetli, çünkü bu kadar eski bir kültür sanat kurumunun bir örneğini dünyada bulmak çok güç. Orkestramız çok değerli bir kültür mirası." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da orkestrayı kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

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