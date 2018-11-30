Dede Korkut Parkı görülmeli 

MERMERE İŞLENDİ

Avcı, “Türkiye’nin temsili listedeki eser sayısı 17’ye yükseldi. İnşallah daha da artacak. Bunlar Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımında önemli konulardır” dedi.Eşkişehir’de açılan Dede Korkut Parkı’na da dikkat çeken Avcı, “Parkta Türk dünyasında örneği olmayan bir Dede Korkut anıt duvarı var. Duvarda bütün Dede Korkut hikayeleri Türk dünyasının seçkin sanatçılarınca minyatürleri çizilmiş, mermere işlenmiş olarak sergileniyor. Gençlerimize, çocuklarımıza, Eskişehir’e gelen misafirlerimize mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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