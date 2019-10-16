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Dede Korkut teşekkürü 

Dede Korkut Destanı’nın üçüncü el yazması nüshasını bulan Veli Muhammed Hoca’ya Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından teşekkür beratı verildi.

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Dede Korkut Destanı’nın üçüncü el yazması nüshasını İran’ın Türkmen Sahra bölgesinde bulan kütüphaneci Veli Muhammed Hoca’ya, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından teşekkür beratı verildi. 

SALUR KAZAN’IN ÖYKÜSÜ     

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Veli Muhammed Hoca’ya Saygı” programında, eseri bilim dünyasına kazandıran Hoca’ya teşekkür beraatı takdim etti. Destanın üçüncü nüshasını oluşturan 13’üncü hikaye olan “Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürdüğü Hikaye”nin minyatür çizimini hazırlattıklarını belirten Alinur Aktaş, “Amacımız hem Veli Muhammed Hoca’ya şükranlarımızı sunmak hem de Dede Korkut’u yad etmektir” diye konuştu. Hoca’nın nüshayı bulma sürecini anlatan Prof Dr. Atabey Kılıç ise şunları söyledi: “Kendisi iyi bir koleksiyoner. Türkçe eserleri topluyor. İran’da sahafları gezerken bir insan peşine takılıyor, elinde bir yazma eser. ‘Bunu ben sana satayım’ diye zorluyor. Hoca, ‘Yok almayacağım, çok da anlamadım’ diyor alelacele. Adam diyor ki, ‘eğer almazsan kaldırıp çöpe atacağım.’ Ve 2 dolara satın alıyor. Aşağı yukarı 60 sayfalık bir eser böylece eline geçiyor.” İran’da yaşayan Azerbaycan Türk’ü Veli Muhammed Hoca da dedesinin vasiyeti üzerine Dede Korkut’un mezarını ziyaret ettiğini kaydetti. El yazması eserlerin bulunduğu bir kütüphanesinin olduğunu dile getiren Hoca, şöyle konuştu: “Kimde Türkçe bir eser görürsem bana vermelerini istiyorum. Kaç liraysa onu da vermeye çalışıyorum. Dede Korkut’a hürmet etmeyi vazife bildim.”   

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