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Kültür Sanat

Değerine paha biçilemiyor! Jandarmanın kontrolü sırasında bulundu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde bir aracın torpidosunda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve değerine paha biçilemeyen deri kemer ve kitap ele geçirildi.

AA23 Ağustos 2022 Salı 01:57 - Güncelleme:
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir aracın torpidosunda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli bir aracın torpidosunda tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

İŞARET VE SEMBOLLER İÇERİYOR

Ekiplerce araçta yapılan aramada, İbranice işaret ve semboller içeren deri kitap ile İbranice işaret, sembol ve motifli ceylan derisi kemer ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI ESERLERE EL KONULDU

Tarihi olduğu değerlendirilen kitap ve kemere el konuldu. Şüpheli Z.Y. ile Z.Y. ise yapılan işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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