‘Deliler’ Avrupa seferinde 

Almanya’da Bağımsız Film Denetleme Kurulu (FSK) tarafından içerdiği şiddet sahneleri nedeniyle 18 yaş sınırlaması getirilen “Deliler Fatih’in Fermanı” filmi Almanya’nın yanı sıra beş Avrupa ülkesinde daha bugün gösterime giriyor. “Deliler Fatih’in Fermanı” filminin yapımcılarından ve başrol oyuncularından Cem Uçan, “Avrupa’da, Almanya’da ne yapılırsa yapılsın nasıl bir kısıtlamayla karşılaşırsak karşılaşalım ‘Deliler’ Almanya’ya gidecek” dedi. Özellikle aksiyon sahneleri ve görselliğiyle dikkatleri çeken filmin oyuncuları, yakın zamanda Almanya’da yapılması planlanan galada gurbetçi izleyicilerle bir araya gelecek. Osmanlı’daki Deliler Akıncı Grubu’nun konu edildiği filmde “Gökkurt” karakterini canlandıran Cem Uçan, Almanya’daki 18 yaş sınırını talihsizlik olarak değerlendirdi.

ALMANYA’NIN TAVRI TRAJİKOMİK

“Deliler Fatih’in Fermanı” filminin sonuna kadar arkasında olduklarını vurgulayan Uçan, “Braveheart, Conan the Barbarian, 300 Spartalı gibi filmler ‘ 12’ alıp bütün sinema salonlarında gösterilirken, bizim filmimizin gençlere kötü örnek olabilir, şiddet içeriyor, aşırı Türk milliyetçiliği var diye ‘ 18’ alıp yasaklanması trajikomik” değerlendirmesinde bulundu.