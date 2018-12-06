‘Deliler’ Avrupa seferinde
Almanya’nın sansür getirdiği Türk filmi Deliler, bugünden itibaren beş Avrupa ülkesinde daha gösterime giriyor. Filmin yapımcı ve oyuncusu Cem Uçan, ‘Deliler her şeye rağmen Almanya’da da gösterilecek’ diyor.
Almanya’da Bağımsız Film Denetleme Kurulu (FSK) tarafından içerdiği şiddet sahneleri nedeniyle 18 yaş sınırlaması getirilen “Deliler Fatih’in Fermanı” filmi Almanya’nın yanı sıra beş Avrupa ülkesinde daha bugün gösterime giriyor. “Deliler Fatih’in Fermanı” filminin yapımcılarından ve başrol oyuncularından Cem Uçan, “Avrupa’da, Almanya’da ne yapılırsa yapılsın nasıl bir kısıtlamayla karşılaşırsak karşılaşalım ‘Deliler’ Almanya’ya gidecek” dedi. Özellikle aksiyon sahneleri ve görselliğiyle dikkatleri çeken filmin oyuncuları, yakın zamanda Almanya’da yapılması planlanan galada gurbetçi izleyicilerle bir araya gelecek. Osmanlı’daki Deliler Akıncı Grubu’nun konu edildiği filmde “Gökkurt” karakterini canlandıran Cem Uçan, Almanya’daki 18 yaş sınırını talihsizlik olarak değerlendirdi.
ALMANYA’NIN TAVRI TRAJİKOMİK
“Deliler Fatih’in Fermanı” filminin sonuna kadar arkasında olduklarını vurgulayan Uçan, “Braveheart, Conan the Barbarian, 300 Spartalı gibi filmler ‘ 12’ alıp bütün sinema salonlarında gösterilirken, bizim filmimizin gençlere kötü örnek olabilir, şiddet içeriyor, aşırı Türk milliyetçiliği var diye ‘ 18’ alıp yasaklanması trajikomik” değerlendirmesinde bulundu.
YAŞ SINIRI GETİRİLDİ
Türkiye’de en çok izlenen filmlerden biri olan Deliler’e getirilen 18 yaş sınırlaması dolayısıyla Almanya gösterimi bir hafta ertelenmişti. Deliler bugünden itibaren Almanya’nın yanı sıra Danimarka, Hollanda, Fransa, Avusturya ve Belçika’da gösterilecek. 18 yaşta ısrar eden Almanya haricinde diğer ülkelerde 16 yaş sınırı olacak.
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