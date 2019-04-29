Denizin gözyaşları Dumlupınar 

Çanakkale Boğazı’nda 66 yıl önce şileple çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısının hüzünlü hikayesi Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından “Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun” adlı filmle beyazperdeye taşınacak. Senaryosunu Mert Dikmen’in yazdığı ve yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği filmin müziklerini Fahir Atakoğlu besteliyor. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in danışmanlığında devam eden çalışmalar sürerken, ilk teaser izleyicilerin beğenisine sunuldu. Filmde Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ali Atay, Ahmet Rıfat Şungar ve Farah Zeynep Abdullah gibi oyuncular rol alıyor.