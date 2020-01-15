Denizli'de Roma İmparatoru Nero'nun heykeline ait mermer baş bulundu

AA 15.01.2020 14:53 - Güncelleme: 15.01.2020 14:53

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2019 kazı sezonundaki çalışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada geniş bir alanı kapsayan antik kent içinde kazı, restorasyon ve bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Şimşek, kent içinde ortaya çıkarılan ve restorasyonu tamamlanan eserlerden 171'inin müzelerde sergilenecek nitelikte olduğunu belirterek, "Güney Agora Sokağı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan İmparator Nero (M.S. 54-68) heykeline ait mermer baş, Batı Tiyatro'da ele geçirilen genç kadın heykeli başı, geç Roma imparator başı, kent tanrıçası başı, Aphrodite başı ve Artemis başı önemli sayılabilecek buluntulardır." ifadelerini kullandı.