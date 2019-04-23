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Dergilerle kültürel yolculuk 

10. Uluslararası Dergi Fuarı, 25 Nisan’da açılacak. Bu yıl ana teması ‘Okul Dergiciliği’ olan fuar, Zal Mahmut Paşa Camisi önünde okurlarla buluşacak.

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Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen “Uluslararası Dergi Fuarı”, 25 Nisan’da açılacak. Daha önce 24-29 Nisan’da Sirkeci Tren Garı içerisinde yapılması planlanan ve birkaç gün önce ekim ayına ertelendiği açıklanan fuar, genç dergicilerin destekleriyle 25-28 Nisan’da gerçekleştirilecek. Her yıl çok sayıda dergi okurunun katılım gösterdiği fuar, bu yıl Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde Feshane Caddesi’ndeki Zal Mahmut Paşa Camisi önünde okurlarla buluşacak. 

250 DERGİ KATILIYOR 

“Edebiyat Dergileri”, “Gençlik Dergileri”, “Fanzin Dergiler”, “Okul Dergileri”, “Misafir Dergiler” ve “İctimai Dergiler” bölümlerinden oluşan fuarda bu yıl yaklaşık 250 dergi yer alacak. TÜRDEB ile Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU), Türkiye Gençlik Dergileri Birliği (TÜRGEDEB) ve Türkiye Okul Dergileri Birliğinin (TODEB) birlikte hazırladığı fuarda, çeşitli dergilerin düzenleyeceği stant etkinliklerinin yanı sıra ressam Ethem Köylü’nün eserlerinden oluşan bir sergi de sanatseverlerle buluşacak. Fuarın onur konuğu ise bu yıl 7 yıldır yayın hayatına devam eden “Osmanlıca Dergisi” olarak belirlendi. 68. sayısına ulaşan dergi, Osmanlıca yayın yapması ile alanında tek dergi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca bu yıl ana teması “Okul Dergiciliği” olan fuar kapsamında ziyaretçiler için fanzin dergi çıkarma atölyesi gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında her yıl düzenlenen “Uluslararası Dergicilik Ödülleri” ise 28 Nisan’da fuar alanında yapılacak törenle sahiplerini bulacak.   

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