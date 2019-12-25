25.12.2019 02:31 - Güncelleme: 25.12.2019 02:31

'Tabutta Rövaşata”, “Filler ve Çimen” ile “Gölgeler ve Suretler” gibi yapımlara imza atan yönetmen Derviş Zaim, genç meslektaşlarına sezgilerini dinlemeleri ve hata yapmaktan korkmamaları tavsiyesinde bulundu. Türkiye’de düzenlenen festivallerin de sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğunu belirten Zaim “Bir kere farklı tarzda filmler burada gösteriliyor, bu filmlerin görülüyor olmasının sinema ve hayat kültürüne katkıda bulunduğu kesin. Çünkü insanın, hayatın maddi taraflarından çok bu tip kültüre dair, manevi taraflarına da ihtiyacı vardır. İşte festivaller bunu sağlayabilecek pınarlardan biridir” diye konuştu.Genç yönetmenlerden yola devam etmelerini isteyen Zaim “Sezgilerini dinlesinler, hata yapmaktan korkmasınlar. Hata yapmanın basiretlerini ve nimetlerini değerlendirsinler. Sektörde gelecek vadeden insanlar çıkacaktır. Burada ‘Nitelik mi nicelik mi?’ sorusu gelebilir ama niceliğin içerisinde nitelik de çıkacaktır” dedi.