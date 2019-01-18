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Derviş Zaim sinemasına bakış

Yönetmen Derviş Zaim’in bütün filmleri, Bilim ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği “Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması” programında izleyiciyle buluşacak

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Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Nokta, Rüya, Cenneti Beklerken, Gölgeler ve Suretler, Devir, Balık ve diğerleri… Türk sinemasında kendine farklı bir dil inşa eden yönetmenlerden Derviş Zaim’in tüm filmlerinin gösterileceği bir program düzenleniyor. İstanbul’daki Bilim Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilecek program 19-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak. “Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması” adlı program çerçevesinde usta yönetmenin sinema dili üzerine söyleşiler de yapılacak. Bilim ve Sanat Vakfı’nda Hasanali Yıldırım koordinatörlüğünde yapılmakta olan Film Bahane atölyesi özel programında 26 Ocak’ta “Cenneti Beklerken” filmi sahne sahne analiz edilecek. Programın son etkinliği “Ustalık Sınıfı” ise Derviş Zaim’in katılımı ve sinema yazarı Barış Saydam’ın yönetiminde gerçekleştirilecek.

ANNESİ VEFAT ETTİ

Yönetmen Derviş Zaim’in Kıbrıs’ta yaşayan annesi Ruhsar Zaimağaoğlu dün kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün Mağusa’daki Lala Mustafapaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Mağusa kabristanına defnedilecek.

III. Murat’ın vefat yıldönümü – Tarihte bugün 16 Ocak 1595

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