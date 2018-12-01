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Devlet Tiyatroları tüm bölgelerde kapalı gişe oynuyor

Devlet Tiyatroları (DT), sezonun açıldığı 2 Ekim'den bugüne başta Ankara olmak üzere tüm bölgelerindeki sahnelerinde eserlerini kapalı gişe sergiliyor.

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Devlet Tiyatroları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunların başında yerli eserler yer alırken, Ankara DT'nin "Reis Bey", "Terörist" ve "Divane Ağaç", İstanbul DT'nin "Kendi Gök Kubbemiz", İzmir DT'nin ‘"Nereye", Bursa DT'nin "Üç Kağıtçı" ve Diyarbakır DT'nin "Gül'e Ağıt" gibi oyunları, yüzde 100 doluluk oranının üzerinde seyirciyle buluşuyor.
 
Yabancı oyunlar arasında Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" ile William Shakespeare'in "Kış Masalı" Ankaralı tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, doluluk oranının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Tüm temsillerimizin biletlerini günler öncesinde satın alarak oyunlarımızı kapalı gişe haline getiren sanatseverlere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
 
Kurt, mülteciler, göç, kadına şiddet ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalığı artırmak amacıyla repertuvarda "sosyal sorumluluk" temalı oyunların da tercih edildiğini kaydetti.
 
Öte yandan, Devlet Tiyatroları "nöbetçi tiyatro" uygulamasını bu sezonda da devam ettirerek, sanatseverler için 1 Temmuz'a kadar perdelerini açık tutacak. 

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