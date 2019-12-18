Devlet Tiyatroları 70 yaşında

18.12.2019 01:50 - Güncelleme: 18.12.2019 01:50

Devlet Tiyatrolarının (DT) 70. yılı, emekli oyuncuların yanı sıra ünlü isimlerin de katıldığı özel etkinlikle kutlandı. İstanbul’da bulunan Mecidiyeköy Büyük Sahne’deki etkinlikte, Devlet Konservatuvarından Devlet Tiyatrolarının kuruluşuna geçen süreci anlatan belgesel gösterildi. Dört saat süren programda ayrıca, DT’nin ilk yıllarında oynanan oyunlardan küçük skeçler sunuldu.

EDİRNE’DEN VAN’A

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük kültür sanat kurumu Devlet Tiyatrolarının 70. yaşını kutlaması çok önemli bir şey” dedi. Mustafa Kurt, sahne sayısının Türkiye genelinde arttığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Müthiş derecede yaygınlaşma dönemindeyiz. Kısa zaman önce Türkiye genelinde 10 sahnemizi hayata geçirdik. Trakya’da hiç sahnemiz yoktu. Edirne Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünü açarak hem Edirne’ye hem de Trakya Bölgesine Devlet Tiyatrosunu getirmiş olduk. Baktığınız zaman en doğuda Van Devlet Tiyatrosundan, en batıda Edirne Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne kadar yaygınlaştık.’’

TÜRKÇE HASSASİYETİ

Devlet Tiyatrosunun amaçları arasında Türk dilinin yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu dile getiren Kurt, “Yerli yazarlarımızı desteklemek, dünya klasiklerini çocuklarımızla ve tiyatroseverlerle buluşturmak da bu görevlerimiz arasındadır’’ diye konuştu.

65 yaşını doldurarak emekli olan sanatçıların da programa özel davetli olduğuna vurgu yapan İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu da gölge oyunlarını hatırlatarak, Türklerin tiyatro sanatıyla ünsiyetinin eskilere dayandığını söyledi.Sunumunu ünlü oyuncular Seray Gözler ile Zafer Algöz’ün üstlendiği törenin sonunda yayımlanan yaşamını kaybeden tüm Devlet Tiyatroları oyuncularının fotoğraflarının gösterildiği video izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ PLAKETİ