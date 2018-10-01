Devlet Tiyatrolarında perde 'Reis Bey' ile açılıyor

Yeni tiyatro sezonunda 70. yılını kutlayacak Devlet Tiyatroları (DT), sezona 32 prömiyerle başlayacak.

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı, Özer Tunca'nın yönettiği Reis Bey'in ilk gösterimi, Ankara DT aracılığıyla 2018-2019 sezonunun açılacağı 2 Ekim Salı günü Küçük Tiyatro'da yapılacak.

Yönetmen Tunca, DT'de prömiyer yapacak oyunu 2009'da Bursa Şehir Tiyatrosunda da sahnelediğini söyledi.

Reis Bey'in o dönem 9 sezon sahnelendiğini belirten Tunca, oyunu ilk kez DT sahnesine taşıdıklarını anlattı.

Tunca, daha önce Necip Fazıl'ın yazdığı "Para" oyununu da yönettiğini söyleyerek, "Reis Bey, benim dördüncü Necip Fazıl Kısakürek rejim. Teksti okursunuz ama sahneleme çok farklıdır. Teksti okuduğunuzda kafanızda bir dünya, resimler, sahneler oluşur ve o teksten yola çıkarak o dünyayı kurarsınız sahnede. Reis Bey'i ilk okuduğum zaman bir dünya oluşmuştu, yine iki katlı bir dekordu. Ama burada bambaşka bir rejiyle, kadroyla seyirci karşısına çıkacak inşallah" dedi.

"Oyunun teması merhamet duygusu"

Yönetmen Tunca, Reis Bey'in konusunun çok enterasan olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Reis Bey, ağır ceza reisi, 1950'lerde geçiyor. Otel odasında, sadece kurallarla yaşayan, taş yürekli, merhametsiz bir ağır ceza reisi, masum bir genci annesini öldürmek suçundan idama mahkum eder. Çocuk 'Ben yapmadım' diye çırpınmasına rağmen idam edilir. Sonrasında ise asıl katil çıkar ortaya. Reis Bey bu olay üzerine hayatını merhamet, gözyaşı üzerine kurar. Bambaşka bir insan olur."

"Oyunun teması merhamet duygusu aslında" diyen Tunca, oyunda aynı zamanda "vicdan hukuku"na dikkat çekildiğini ve bu konunun biraz tartıştırıldığını belirtti.

Özer Tunca, "Amacım; evet bir tema, hikaye var ama biraz da tiyatrosu zengin bir oyun olsun. Necip Fazıl'ı çok seviyorum, çok güzel bir dili var. Zaten çok iyi bir şair, tiyatrosunun duygusunu da çok güçlü buluyorum. Para da öyledir mesela. Amacım bu güçlü duyguyu da seyirciye aktarmak" dedi.