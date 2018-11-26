Devreleri yakan oyun 

Geçen sezon sahnelenen’ Sıradışı Martı’ ile dikkatleri üzerine çeken Yakaza Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Yanık Devrem”in galası yapıldı. Hale Canat Cürgül’ün yazıp Erol Karaduman’ın yönettiği oyun, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Hareketli temposu ile dikkat çeken ve herkesin başka biri olduğunu zannettiği ‘yabancı’ etrafında gelişen ve bu haliyle de karakterler açısından içinden çıkılmaz bir labirente dönüşen oyunda Birol Cürgül’ün yanı sıra Fatih Mehmet Koç, Erol Karaduman, Cihad Tayyib Durukan, Mustafa Sefa Güvenir ve Oktay Ergin de rol alıyor. Seyircinin ilgiyle takip ettiği oyunun ardından konuşan Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, ekip olarak her geçen gün sayısı artan tiyatro seyircisine layık işler çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.Oyun, kasım ve aralık aylarında İstanbul’da, yılbaşından sonra ise farklı şehirlerde perde açacak.