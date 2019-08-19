''Dilsiz’in bir gönül dili vardır''

Yönetmenliğini Murat Pay’ın üstlendiği “Dilsiz” isimli Türk filminin dünya prömiyeri, 25. Saraybosna Film Festivali’nde yapıldı. Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ile Emin Gürsoy’un rol aldığı Dilsiz’in Ulusal Tiyatro’daki galası büyük ilgi gördü.

BELGESELDEN DRAMA

Yönetmen Murat Pay, filmin belgesel olarak planlandığını ancak kurmaca filme dönüştüğünü belirterek, hat sanatının imkanlarının hikayeyi biraz daha kurmaca hale götürdüğünü söyledi.

Pay, hikayeye daha iyi nüfuz edebilmek amacıyla hat sanatını “meşk ettiğini” belirterek, “Dilsiz” filminde alışılmış usta-çırak ilişkisinin dışına çıktıklarını anlattı. Bugünü de dikkate alarak farklılık ortaya koymak istediklerine dikkati çeken Pay, “Usta da belli bir değişime talip olabilir mi acaba? Her şeyiyle kamil bir usta profili değil de bu kemalatın da değişimin de devam ettiği, ustanın ustalığının yükseldiği bir usta-çırak hikayesi kurmaya çalıştık” diye konuştu.

Rasathane Film’in yapımını üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Albaraka Türk’ün desteğiyle hazırlanan ve TRT Ortak Yapım Ödülü alan eserde, izleyicileri düşünmeye sevk eden derin ve anlamlı cümleler dikkati çekiyor.