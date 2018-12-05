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'Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları' sergisi açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışına dizinin oyuncuları da katıldı.

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Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları" sergisi, dizi oyuncularının katılımıyla açıldı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki serginin açılış törenine, dizide "İlbilge Hatun" karakterini canlandıran Hande Soral, "Gündüz Bey" rolüne hayat veren Arif Diren, "Dragos" rolündeki İlker Aksum ve "Dumrul Alp" karakterindeki Edip Zeydan ile "Melikşah Alp" rolündeki Melikşah Özen katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, açıldığı günden beri müzede farklı bir heyecan ve hareket olduğunu söyledi.

Müzede Bursa'nın fetih gününün anlatıldığını belirten Dündar, "Burada 6 Nisan 1326 Bursa'sını resmettik ve yeniden o anı yaşıyoruz. Diriliş Ertuğrul dizisiyle de tüm dünyaya 1326 ruhunu yeniden duyuruyoruz. Bu millet, tarihte olduğu gibi yeniden yeni bir dirilişe hareket ediyor." dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde emeği geçen herkese teşekkür eden Dündar, şöyle konuştu:

"Burası bir panorama, sanatsal bir yapı ama aynı zamanda bir kültür merkezi. Bugün burada diriliş dizisi oyuncularının dizide kullandıkları kıyafetlerin sergisi var. Oyuncular da bu serginin açılışı için buraya geldi. Dizide şu anda Kayı boyunda mücadele ediyorlar. Burada hedeflerindeki Bursa'yı şimdiden görmüş oldular."

Gündüz Bey rolüne hayat veren Arif Diren de Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Henüz resmi açılışı yapılmamış bir müzenin günde 2 binden fazla ziyaretçisi olduğunu öğrendik. Bu, çok güzel bir rakam ve eminim gittikçe artacaktır." ifadelerini kullandı.

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