Divan-ı Hikmet’ten renkler

Yoğun ilginin gösterildiği serginin açılışını Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve ressam Tülay Gürses birlikte gerçekleştirdi. Hoca Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet adlı eserini okuduktan sonra resimleri yapmaya başladığını dile getiren ressam Tülay Gürses, “Divan-ı Hikmet’teki sözler renge aktı. Bana bu sergiyi Hakk aşkı yaptırdı” dedi. Sergi 31 Ekim’e kadar açık.