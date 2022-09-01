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Kültür Sanat

Doğal gaz çalışmasında bulundu! Hemen koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da doğal gaz çalışmaları esnasında tarihi eser niteliği taşıyan bir lahit bulundu. Olay üzerine doğalgaz çalışmalarına ara verildi. Doğal gaz çalışmalarına ara verilirken, tarihi eser niteliği taşıyan lahit mezar koruma altına alındı.

IHA1 Eylül 2022 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Camikebir mahallesinde doğalgaz çalışması yapan ekipler, iş makinesinin bir caddeyi kazdığı esnada kepçenin bıçağına büyük bir lahit mezarı takıldı.

DOĞAL GAZ ÇALIŞMASINDA BULUNDU! HEMEN KORUMA ALTINA ALINDI

Ekipler lahit mezarı bulunduğu yerden çıkartırken, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne bilgi verildi.

Doğal gaz çalışmalarına ara verilirken, tarihi eser niteliği taşıyan lahit mezar koruma altına alındı.

Şimdi Müze Müdürlüğü'nden gelecek yetkililerin incelemiş sonucunda doğal gaz çalışmalarına devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Öte yandan polis ekipleri tarihi eserin bilindiği alana şerit çekerek güvenlik tedbirlerini arttırdı.

  • doğal gaz
  • lahit mezar
  • kültür sanat

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