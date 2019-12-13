Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu başrollerde! TRT’den yeni bir absürt komedi: Tutunamayanlar Yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film’in üstlendiği, senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu’nun oturduğu absürt komedi dizisi “Tutunamayanlar”, yakında TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.