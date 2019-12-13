Don Kişot Operası yeniden
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin geçen sezon prömiyerini yaptığı, seyircinin büyük beğenisini kazanan, görsel şölen niteliğindeki “Don Quichotte Operası” bu sezon da sahnelenmek için gün sayıyor.
İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in 1600’lerin başında yazdığı eserden esinlenilerek bestelenen “Don Quichotte Operası ” 20, 21, 24, 25, 27 Aralık 2019 tarihlerinde Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak.
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