Dormen’den yeni oyun: 'Küllerin Arasından'

Duayen tiyatrocu Haldun Dormen ’in hem metnini yazdığı hem de başrolünde oynadığı “Küllerin Arasından” adlı yeni oyunu; 2 Kasım’da gerçekleşecek prömiyerinin ardından 3 ve 8 Kasım saat 20.30’da Profilo Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Arena Oyuncuları prodüksiyonu “Küllerin Arasından”; sahnelere uzun süre önce veda eden, bir zamanların büyük aktörünün duyguları ve yaşadıkları üzerinden, sahne arkasının merak edilen yüzünü seyirciyle buluşturuyor.