Dormen’den yeni oyun: 'Küllerin Arasından'
Haldun Dormen’in hem metnini yazdığı hem de başrolünde oynadığı “Küllerin Arasından” adlı yeni oyunun promiyeri 2 Kasım'da gerçekleşecek.
- STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
Duayen tiyatrocu Haldun Dormen ’in hem metnini yazdığı hem de başrolünde oynadığı “Küllerin Arasından” adlı yeni oyunu; 2 Kasım’da gerçekleşecek prömiyerinin ardından 3 ve 8 Kasım saat 20.30’da Profilo Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Arena Oyuncuları prodüksiyonu “Küllerin Arasından”; sahnelere uzun süre önce veda eden, bir zamanların büyük aktörünün duyguları ve yaşadıkları üzerinden, sahne arkasının merak edilen yüzünü seyirciyle buluşturuyor.
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