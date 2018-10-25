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Dormen’den yeni oyun: 'Küllerin Arasından'

Haldun Dormen’in hem metnini yazdığı hem de başrolünde oynadığı “Küllerin Arasından” adlı yeni oyunun promiyeri 2 Kasım'da gerçekleşecek.

  • STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
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Duayen tiyatrocu Haldun Dormen ’in hem metnini yazdığı hem de başrolünde oynadığı “Küllerin Arasından” adlı yeni oyunu; 2 Kasım’da gerçekleşecek prömiyerinin ardından 3 ve 8 Kasım saat 20.30’da Profilo Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Arena Oyuncuları prodüksiyonu “Küllerin Arasından”; sahnelere uzun süre önce veda eden, bir zamanların büyük aktörünün duyguları ve yaşadıkları üzerinden, sahne arkasının merak edilen yüzünü seyirciyle buluşturuyor.

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