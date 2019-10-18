Dualar Nuri Pakdil için
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil yoğun bakımda dua bekliyor.
Geçen günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırılan Pakdil Çarşamba günü fenalaşmış ve duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılmıştı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren Pakdil için yakın dostu yazar Necip Evlice dua istedi. 85 yaşındaki Pakdil’in tedavisi Ankara Şehir Hastanesi’nde sürüyor.
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