Dünya mirası '40 kapılı şehir' karla kaplı güzelliğiyle mest etti

AA 12 Mart 2022 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:57

Kentte son günlerde etkili olan kar; "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak bilinen Ani'yi beyaza bürüdü.

Ziyaretçiler, İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen antik şehri karla kaplı güzelliğiyle gezme fırsatı buldu.

Kurulduğu günden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra birçok kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı önem arz ediyor.

Arpaçay'ın iki derin dar boğazının ortasında yer alan 884-1045 yıllarında Bagratlılar, 1045-1064 yıllarında Bizanslılarca yönetilen Ani, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Büyük Selçuklu Devleti'nin topraklarına katıldı.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca birçok medeniyetin yaşam bulduğu Ani'de geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.