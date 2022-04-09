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Kültür Sanat

Dünyaca ünlü ödül törenine Türk damgası

Türk yönetmen Tekin Girgin, ABD'de 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 2022 Emmy Ödülleri'nin jürisine seçildi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 18:40 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 18:40
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Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emmy Ödülleri'nin "Uluslararası Emmy", "Daytime Emmy" ve "Primetime Emmy" olarak 3 kategoriye ayrıldığını belirterek 64. Daytime Emmy ve 74. Primetime Emmy jürisine seçildiğini söyledi.

Bu jüriye seçilmiş olmaktan dolayı son derece gururlu olduğunu belirten Girgin, "Yazar ve yönetmen olarak Hollywood gibi dünyanın film merkezinde Emmy'nin jüri üyeliğine katılmak inanılmaz bir duygu." dedi.

Girgin, başarı için akıllıca ve çok çalışmak gerektiğini vurgulayarak "Bir Türkiye vatandaşı olarak bu duyguyu yaşamak bence, gelecek kuşaktaki gençlere bir örnek olması ve gençlerin hayallerinin peşinde gitmesini, ümitlerini kaybetmemesini, hiçbir şeyin imkansız olmadığının en somut örneğidir." ifadelerini kullandı.

  • Emmy Ödülleri
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