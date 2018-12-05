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Dünyaca ünlü yıldız Elizabeth Banks İstanbul'a geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD’li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı, Çırağan Sarayı'nda kabul etti.

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Tarihi sarayda yaklaşık yarım saat süren kabulde, ünlü aktris ve  yönetmen Banks ile eşi ve "Charlie'nin Melekleri" serisinin yeni filmi "Charlie's  Angels - Silver Cloud" filminin de yapımcılarından Max Handelman ve diğer  yapımcılar, Matt Hirsch, Elizabeth Cantillion, filme ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi  verdi.
 
Bakan Ersoy da Banks'ı Türkiye'de ağırlamaktan ve yeni filmin çekim  mekanlarından biri olarak Türkiye'yi tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile  getirdi.
 
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'de daha önce çekilen bazı  yüksek bütçeli Hollywood yapımlarından bekledikleri etkiyi alamadıklarını ifade  etti.
 
Bu konuda filmi çeken kadroların Türkiye'yi dar bir vizyonla  yansıtmasının da payı olduğuna dikkati çeken Ersoy, Banks'tan Türkiye'yi farklı  algılar yaratmadan olduğu gibi yansıtmasını beklediklerini kaydetti.
 
Ersoy, Banks'a Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını,  mutlaka Anadolu'yu da gezmesi gerektiğini söyledi.
 
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, film çekimi boyunca Banks ve film ekibe  gerekli kolaylığın sağlanacağının teminatını verdi.
 
Banks ve ekibine TBMM gündemine de gelecek olan teşvik ve yeni sinema  kanunu tasarısından da bahseden Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünya film endüstrisine  katkı sağlayacak zenginliklerini gösteren kapsamlı bir rehber niteliğinde olacak  "Filming In Turkey" projesini de anlattı.

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