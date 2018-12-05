Dünyaca ünlü yıldız Elizabeth Banks İstanbul'a geldi

Tarihi sarayda yaklaşık yarım saat süren kabulde, ünlü aktris ve yönetmen Banks ile eşi ve "Charlie'nin Melekleri" serisinin yeni filmi "Charlie's Angels - Silver Cloud" filminin de yapımcılarından Max Handelman ve diğer yapımcılar, Matt Hirsch, Elizabeth Cantillion, filme ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

Bakan Ersoy da Banks'ı Türkiye'de ağırlamaktan ve yeni filmin çekim mekanlarından biri olarak Türkiye'yi tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'de daha önce çekilen bazı yüksek bütçeli Hollywood yapımlarından bekledikleri etkiyi alamadıklarını ifade etti.

Bu konuda filmi çeken kadroların Türkiye'yi dar bir vizyonla yansıtmasının da payı olduğuna dikkati çeken Ersoy, Banks'tan Türkiye'yi farklı algılar yaratmadan olduğu gibi yansıtmasını beklediklerini kaydetti.

Ersoy, Banks'a Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını, mutlaka Anadolu'yu da gezmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, film çekimi boyunca Banks ve film ekibe gerekli kolaylığın sağlanacağının teminatını verdi.

Banks ve ekibine TBMM gündemine de gelecek olan teşvik ve yeni sinema kanunu tasarısından da bahseden Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünya film endüstrisine katkı sağlayacak zenginliklerini gösteren kapsamlı bir rehber niteliğinde olacak "Filming In Turkey" projesini de anlattı.