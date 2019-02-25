İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3382
  • 6,037
  • 227.453
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Dünyada ve ahirette beraberiz'

Adına düzenlenen saygı gecesinde konuşan Bosna Hersek’in milli şairi Cemalettin Latiç: İslam bizim gönül bağlarımızı yakınlaştırdı. İnşallah hem bu dünyada hem öteki dünyada, Türkler ve Boşnaklar beraber olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bosna Hersek’in milli marşının yazarı Cemalettin Latiç’e saygı gecesi düzenledi. İstanbul’daki Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde, gerçekleşen program, Latiç’in hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi ve yaşamını konu alan belgesel gösterimiyle başladı. İBB ve Türkiye Yazarlar Birliği’nce (TYB) düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Bosna bizim uzağımızda değil, her zaman yakınımızda. Bizim sınırlarımız Edirne’den Kars’a değil, siyaseten olmasa bile kültürel olarak bu sınırları aşmak zorundayız” dedi.      

Yazarların ve şairlerin Bosna Hersek’in Osmanlı’dan koparılma sürecini ve hüznünü eserlerinde işlemesi gerektiğine dikkati çeken Bıyıklı, İslam dünyasının alimlerinin Türkiye’deki alimleri, Türkiye’dekilerin de İslam dünyasındaki alim ve fikir adamlarını tanımadığını söyledi. Bıyıklı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2019’u Cemalettin Latiç’e saygı yılı olarak ilan ettiğini de açıkladı. 

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ     

Eski milletvekili Hüseyin Kansu da Cemalettin Latiç’in babasından öğrendiği Yunus Emre şiirleriyle büyüdüğünü belirterek, “20’li yaşlarında yazdığı şiirlerle Aliya İzzet Begoviç’in dikkatini çekiyor. İnandığı değerlerin uğruna büyük mücadeleler vermiş birisi. Biz onu kendi tarihimizdeki Mehmet Akif Ersoy’a benzetiyoruz, Latiç Bosna’nın bağımsızlığında büyük mücadele verdi” dedi.   

Türkçe eserleri Boşnakça’ya çevirmek istiyorum

Cemalettin Latiç yaptığı teşekkür konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç gibi yazarların eserlerini Boşnak edebiyatına kazandırmak istediğini vurguladı. Türkiye ile Boşnak halkı arasında güçlü bir bağ olduğunu aktaran Latiç, “İslam bizim gönül bağlarımızı yakınlaştırdı. İnşallah hem bu dünyada hem öteki dünyada, bu iki halk beraber olacak” şeklinde konuştu. Latiç’e saygı gecesi, Bosna Hersek Devlet Sanatçısı ünlü soprano Leyla Yusiç konseriyle sona erdi.

İmamoğlu’na AK Parti daveti:50 sene geçse CHP’ye oy vermem, AK Parti´ye gel

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hitler'den emekli maaşı aldıkları ortaya çıktı

Hitler'den emekli maaşı aldıkları ortaya çıktı

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil edildi

Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil edildi

AB arayış içinde: Arap liderlerin yarısı katılmıyor

AB arayış içinde: Arap liderlerin yarısı katılmıyor

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan:Cumhur İttifakı’nın çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu

Başkan Erdoğan:Cumhur İttifakı’nın çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA