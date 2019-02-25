'Dünyada ve ahirette beraberiz'
Adına düzenlenen saygı gecesinde konuşan Bosna Hersek’in milli şairi Cemalettin Latiç: İslam bizim gönül bağlarımızı yakınlaştırdı. İnşallah hem bu dünyada hem öteki dünyada, Türkler ve Boşnaklar beraber olacak.
Bosna Hersek’in milli marşının yazarı Cemalettin Latiç’e saygı gecesi düzenledi. İstanbul’daki Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde, gerçekleşen program, Latiç’in hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi ve yaşamını konu alan belgesel gösterimiyle başladı. İBB ve Türkiye Yazarlar Birliği’nce (TYB) düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Bosna bizim uzağımızda değil, her zaman yakınımızda. Bizim sınırlarımız Edirne’den Kars’a değil, siyaseten olmasa bile kültürel olarak bu sınırları aşmak zorundayız” dedi.
Yazarların ve şairlerin Bosna Hersek’in Osmanlı’dan koparılma sürecini ve hüznünü eserlerinde işlemesi gerektiğine dikkati çeken Bıyıklı, İslam dünyasının alimlerinin Türkiye’deki alimleri, Türkiye’dekilerin de İslam dünyasındaki alim ve fikir adamlarını tanımadığını söyledi. Bıyıklı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2019’u Cemalettin Latiç’e saygı yılı olarak ilan ettiğini de açıkladı.
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ
Eski milletvekili Hüseyin Kansu da Cemalettin Latiç’in babasından öğrendiği Yunus Emre şiirleriyle büyüdüğünü belirterek, “20’li yaşlarında yazdığı şiirlerle Aliya İzzet Begoviç’in dikkatini çekiyor. İnandığı değerlerin uğruna büyük mücadeleler vermiş birisi. Biz onu kendi tarihimizdeki Mehmet Akif Ersoy’a benzetiyoruz, Latiç Bosna’nın bağımsızlığında büyük mücadele verdi” dedi.
Türkçe eserleri Boşnakça’ya çevirmek istiyorum
Cemalettin Latiç yaptığı teşekkür konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç gibi yazarların eserlerini Boşnak edebiyatına kazandırmak istediğini vurguladı. Türkiye ile Boşnak halkı arasında güçlü bir bağ olduğunu aktaran Latiç, “İslam bizim gönül bağlarımızı yakınlaştırdı. İnşallah hem bu dünyada hem öteki dünyada, bu iki halk beraber olacak” şeklinde konuştu. Latiç’e saygı gecesi, Bosna Hersek Devlet Sanatçısı ünlü soprano Leyla Yusiç konseriyle sona erdi.
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