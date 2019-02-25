'Dünyada ve ahirette beraberiz'

Bosna Hersek’in milli marşının yazarı Cemalettin Latiç’e saygı gecesi düzenledi. İstanbul’daki Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde, gerçekleşen program, Latiç’in hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi ve yaşamını konu alan belgesel gösterimiyle başladı. İBB ve Türkiye Yazarlar Birliği’nce (TYB) düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Bosna bizim uzağımızda değil, her zaman yakınımızda. Bizim sınırlarımız Edirne’den Kars’a değil, siyaseten olmasa bile kültürel olarak bu sınırları aşmak zorundayız” dedi.

Yazarların ve şairlerin Bosna Hersek’in Osmanlı’dan koparılma sürecini ve hüznünü eserlerinde işlemesi gerektiğine dikkati çeken Bıyıklı, İslam dünyasının alimlerinin Türkiye’deki alimleri, Türkiye’dekilerin de İslam dünyasındaki alim ve fikir adamlarını tanımadığını söyledi. Bıyıklı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2019’u Cemalettin Latiç’e saygı yılı olarak ilan ettiğini de açıkladı.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Eski milletvekili Hüseyin Kansu da Cemalettin Latiç’in babasından öğrendiği Yunus Emre şiirleriyle büyüdüğünü belirterek, “20’li yaşlarında yazdığı şiirlerle Aliya İzzet Begoviç’in dikkatini çekiyor. İnandığı değerlerin uğruna büyük mücadeleler vermiş birisi. Biz onu kendi tarihimizdeki Mehmet Akif Ersoy’a benzetiyoruz, Latiç Bosna’nın bağımsızlığında büyük mücadele verdi” dedi.