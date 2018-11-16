Dünyamızı süsledi ve gitti 

Yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören ve önceki gün vefat eden tezhip ve minyatür sanatçısı Cahide Keskiner (87) dün ebedi yolculuğuna uğurlandı. Keskiner, öğle vakti Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Klâsik Türk İslâm süsleme sanatlarının tanıtımı ve yaşatılması için ömür boyu hizmet eden Keskiner, pek çok sanatçının yetişmesini de sağlamıştı.

Keskiner’in vefatı camiada derin bir üzüntüye yol açtı. Sanatçı Ayşe Emine Sultan Çelik, Keskiner’in “duayen hocalar” sınıfında yer aldığını belirterek, “Sanatına kendisini adamış ve öğrenciler yetiştirmiş, ki onun yetiştirmiş olduğu öğrenciler şu an bizim hocalarımız. Biz onun yetiştirdiği öğrencilerin öğrencisiyiz” dedi.

Her sanat dalında alınan eğitimlerin silsileyle devam ettiğini hatırlatan Çelik, “Ben bir hocaya tabiysem onun hocası ve hocasının hocası da benim hocam sayılır. Aynı ekolden devam eder gideriz. Cahide Hanım sanata hizmet vermiş bir hoca olmaktan ziyade kişiliğiyle, duruşuyla günümüzde en çok aradığımız çok büyük bir değerimizdi” ifadesini kullandı.Nakkaş Semih İrteş de Keskiner’in Türk tezyini sanatlarının çok önemli bir temsilcisi olduğuna dikkati çekti. Keskiner’in hem tezhip hem de minyatür sanatında birçok öğrenci yetiştirdiğini belirten İrteş, “Bu konularla ilgili çok kitapları var. Vefat etmeden bir sene öncesine kadar çalışmalarını sürdürdü, kendi nakkaşhanesinde eğitim vermeye devam ediyordu. Geçmiş medeniyetimizdeki kültürümüzün en önemli taşlarından biriydi” dedi.