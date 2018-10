Dünyanın filmi Boğaziçi Film Festivali’nde yarışıyor!

Cannes’dan Toronto’ya, dünyanın en büyük festivallerinin gözdesi olmuş ödüllü filmler şimdi de Boğaziçi Film Festivali’nde jüri önüne çıkıyor. Başkanlığını İranlı yönetmen Parviz Shahbazi’nin yapacağı ve oyuncu Belçim Bilgin, Fransız yapımcı Marc Baschet, Güney Afrikalı festival programcısıChipo Zhou ve Kanadalı görüntü yönetmeniIris Ng’den oluşanUluslararası Uzun Metraj Film YarışmasıJürisi, 10 film arasından bir filme 50.000 TL değerindeki Büyük Ödül’ü verecek. Kolombiya’dan Tunus’a, Çin’den Macaristan’a, dünyanın dört bir ülkesinden bir araya gelmiş 10 kısa kurmaca ve 8 kısa belgeselfilmise, toplamda 45.000 TL değerindeki ödüller için kısa film jürisinin karşısına çıkacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, THY, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla ve Kurumsal İş Ortağı TRT, Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı, İletişim Sponsoru TV+’ın destekleriyle düzenlenecek 6. Boğaziçi Film Festivali,26 Ekim’de başlıyor. 3 Kasım’a dek sürecekfestivalin uluslararası yarışması bu yıl da göz dolduruyor.

Jüri başkanı Parviz Shahbazi

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Arjantin, Çin, Filistin, Güney Afrika, İran, İzlanda, Kazakistan, Kosova ve Slovenya’dan toplam 10 filmyarışacak ve filmlerin hepsi Türkiye prömiyelerini Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak.

Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi’nin başkanlığını, geçen yıl aynı yarışmada “Malaria” adlı filmle Büyük Ödül’ü kazanan, “Mosafere jonub" (1997), “Nafas-e amigh" (2003), “Darband” (2013) filmleriyle İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden birine dönüşmüş Parviz Shahbazi’ninyürütecek. Jüride ayrıca, “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Gergedan Mevsimi”, “Kelebeğin Rüyası” filmleriyle tanıdığımız ve en son Ben Kingsley ve Theo James'le başrolleri paylaştığı 'Komplo' adlı filmde izlediğimiz oyuncu Belçim Bilgin, Milcho Manchevski filmi “Before the Rain” ile aday olduğu Oscar’a “No Man's Land” ile ulaşan, Tom Tykwer’in yönettiği, Krzysztof Kieslowski’nin yazdığı üçlemenin ilk halkası da olan “Heaven” başta olmak üzere, “Foxtrot”, “The Lunchbox” gibi uluslararası alanda büyük ses getiren bir çok projeyi hayata geçirmiş Fransız yapımcı Marc Baschet, Güney Afrika - Durban Film Festivali’nin Artistik Direktörü Chipo Zhou, aralarında Sarah Polley, Min Sook Lee, Fredrik Gertten, Vikram Jayanti, Angad Bhalla’nın olduğu bir çok önemli bağımsız sinemacıyla 60’dan fazla projeye imza atmış, en son Emmy ödüllü “Making a Murderer”da çalışmış Kanadalı görüntü yönetmeniIris Ngyer alacak.

Yarışmada bir film 50.000 TL değerindeki Büyük Ödül’ü alırken; bir yönetmen de 15.000 TL değerinde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanacak. Ayrıca, 10 biner TL değerindeki En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülüve Jüri Özel Ödülü de festivalin Kapanış Gecesi’nde sahiplerini bulacak.

Yeni yönetmenleri keşfetme vakti

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Cannes’dan Toronto’ya, Venedik’ten Sundance’e, dünyanın en önemli film festivallerinde övgülerle ve ödüllerle karşılanmış filmler yarışacak.

Jüri önüne çıkacak filmler arasında, Kazak yönetmen Adilkhan Yerzhanov’un eleştirmenlerce Takeshi Kitano’nun ilk dönem filmleriyle karşılaştırılan ve bu yıl Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde yarışan filmi “The Gentle Indifference Of The World / Dünyanın Nazik Kayıtsızlığı”, ilk filmi “Frontier Blues” (2009) ile sinemaseverlerin radarına girmiş İranlı yönetmen Babak Jalali’nin Berlinale’nin Forum bölümünde görücüye çıkan son filmi “Land / Memleket”, 2004’te çektiği “Jargo”dan (2004) 14 yıl sonra yeni bir filmle sinemaya dönen İzlandalı Maria Solrun’un gerçek bir hikâyeden yola çıkarak yazıp yönettiği, Berlinale’nin Generation 14plusbölümünde yarışan ve Kitzbuehel Film Festivali’nde de En İyi Film seçilen draması “Adam”, Sloven yönetmen Olmo Omerzu’nun Karlovy Vary’de En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan büyüme ve yol filmi “Winter Flies/ Kış Sinekleri”, Asghar Farhadi filmleri “About Elly” (2009) ve “A Separation”daki (2011) performanslarıyla tanıdığımız İranlı oyuncu Payman Maadi’nin ikinci yönetmenlik denemesi “Bomb: A Love Story / Bomba: Bir Aşk Hikâyesi” yer alıyor.

Festivalin yarışmalı bölümünde ilk filmler de özellikle dikkat çekiyor. Çinli yönetmen Sheng Qiu’nin Locarno’nun Günümüz Sinemacıları bölümünde yarışan, bir grup banliyölü çocuğun büyüme hikâyesini eğlenceli, absürt ve Kafkaesk bir dille anlatan filmi “Suburban Birds / Banliyö Kuşları”; Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi’nin dünya galasını yaptığı Venedik’te eleştirmenlerden övgüler alan ve 15 yılını İsrail hapishanesinde geçirdikten sonra evine dönen Filistinli bir adamın etkileyici hikâyesini konu alan filmi “Screwdriver / Tornavida”; “Beyond the Rainbow” (2008) adlı belgeseliyle ödüller toplamış Kosovalı yönetmen Ismet Sijarina’nın 90’ların başında Yugoslavya Federasyonu'nun parçalanma sürecindeki Kosova’da yaşananları anlatan ve San Sebastián’da yarışan, Zürih’te de Seyirci Ödülü’nü kazanan filmi “Cold November / Kasım Soğuğu”; Güney Afrikalı Jahmil X.T. Qubeka’nın Londra ve Toronto film festivallerinde gösterilmiş, Güney Afrika’da halk kahramanlığı statüsüne ulaşan kötü şöhretli bir kanun kaçağının gerçek hikâyesini Western türünde bir destanla anlattığı filmi “Sew the Winter to My Skin / Derime İşleyen Kış”(2018), Arjantin sinemasının en önemli kadın oyuncularındanValeria Bertuccelli’nin Fabiana Tiscorniaile birlikte yönettiği, ayrıca başrolünde de oynadığı, Sundance’in Dünya Yarışması bölümünden Jüri Özel Ödülü kazanmış “The Queen Of Fear / Korku Kraliçesi”, yeni yönetmenleri keşfetmek isteyen sinemaseverleri bekliyor.

Dünyanın kısa filmine 45 bin TL ödül!

Boğaziçi Film Festivali’nin uluslararası kısa film yarışmasında ise, kurmaca dalında bir film 10.000 TL değerindeki En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Ödülü’nü, belgesel dalında bir film de yine 10.000 TL değerindeki En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Film Ödülü’nü kazanacak. Ayrıca festivalde ulusal ve uluslararası yarışan kısa filmlerden birine de 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülüverilecek.

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Yarışması’nda, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, İsviçre, Kolombiya, Macaristan, Tunus ve Yunanistan’dan toplam 10filmbulunuyor. Charles Williams’ın “All These Creatures / İçimizdeki Canlılar”, Dinko Draganovic’in “Royal Blue”, Edison Sanchez’in “Yover”, Eirini Vianelli’nin “Icebergs”, István Kovács’ın “A Siege”, João Viana’nın “Madness”, Jon Frickey’nin “Neko No Hi”, Wei Shujun’un “On the Border”,Thanasis Neofotistos’un “Patision Avenue”ve Zoel Aeschbacher’in “Bonobo”adlı kısa filmleri En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Ödülüiçin yarışacak.

En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması’nda ise Belçika, Çin, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, Lübnan, Macaristanve Yunanistan’dan toplam 8 filmyarışıyor. Belgesel film tutkunlarının kaçırmaması gereken yarışma seçkisinde; Corina Schwingruber Ilić’in “All Inclusive”, Jamyang Wangchuk’un “The Open Door”, Juanita Onzaga’nın “Our Song To War”, Khaled Abdulwahed’in “The Daytime Is Not For Me”, Nuruzzaman Khan’ın “Men With No Name”, Monika Kotecka ve Karolina Poryzala’nın “Volte”,Saodat Ismailova’nın “The Haunted”ve Yu Araki ile Daniel Jacoby’nin “Mountain Plain Mountain”adlı kısa belgeselleri bulunuyor.

Biletler mobilet’te!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneğive İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım 2018tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Kısa Film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinseTam biletler 12:00 ve 16:00 seansları için 10 TL, 19:00 ve 21:30 seansları için de 15 TLolarak satılacak. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL olacak. 16 Ekim’de satışa sunulacak festival biletleri ise mobilet.com’da satışa sunulacak.

6. Boğaziçi Film Festivali

26 Ekim–3 Kasım 2018

Festivalle ilgili detaylı bilgi i ç in: bogazicifilmfestivali.com

bilgi@bogazicifilmfestivali.com