Dünyanın ilk metrosunu Osmanlı yapacaktı

120 senaryonun yarıştığı etkinlikte İBB Şehir Tiyatroları’nın genç oyuncusu Erkan Akkoyunlu’nun Beyoğlu Tüneli’ni anlattığı tiyatro oyunu ‘Tünel 1867’den aynı adla uyarladığı senaryo, ilk 15 finalist eser arasında yer aldı. Dünyanın ilk metrosunu Osmanlı’nın yaptığını anlatan tiyatro oyunundan uyarlanan senaryoda Tünel’in yapımı sırasında Beyoğlu’ndaki kamulaştırma çalışmaları, İstanbul yangını ve Marmaray Tüneli’nin atası sayılan ilk denizaltı projesi de ele alınıyor. Yarışmada ‘İstasyonlar’ adlı projesiyle Nisa Yıldırım birinci, ‘Yağmur Gelin’le Hüseyin Özden ikinci oldu. Üçüncülük ödülü ise ‘Zarokbum’la Ayten Yetimoğlu ve ‘Kayıp’ la Sevra Baklacı arasında paylaştırıldı.