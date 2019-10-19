Edebiyat ve düşünce dünyasının bilge kalemi, klas duruşun, direnişin sembol ismi, üstat Nuri Pakdil vefat etti
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil dün öğle üzeri vefat etti. Edebiyat dünyasında ‘Yedi güzel adamın ağabeyi’ olarak anılan Pakdil, 85 yaşındaydı. “İnsan! seni savunuyorum; sana karşı” diyen usta yazar, bugün, Hacı Bayram Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı’nda toprağa verilecek.
- BEDİR ACAR
Türk Edebiyatının bilge kalemi, klas duruş sahibi, Kudüs şairi, fikir, düşünce ve sanatta kelimelerin inşacısı, mümin, muvahhit, dava adamı Nuri Pakdil dün aramızdan ayrıldı. İnanç ve eylem adamı, Pakdil, 85 yıllık hayatında eserleriyle konuştu, kimi zaman da suskun duruşuyla, dünyanın en uzun cümlelerini kurdu. Başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlığı o meşhur anti emperyalist, anti kapitalist, anti sosyalist, anti firavunist selamıyla selamladı.
PEK ÇOK ESER BIRAKTI
Klas Duruş, Anneler ve Kudüsler, Biat, Kalem Kalesi, Edebiyat Kulesi gibi pek çok kitabın yazarı olan Pakdil, denemeden, tiyatro oyunlarına kadar edebiyatın faklı disiplinlerinde eser verdi. 2014’te Star Gazetesi tarafından ilki düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nde ‘Saygı Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Pakdil, sonraki yıllarda medyanın da ilgi odağı haline geldi. Kitapları yeniden basılan Pakdil’i kah boynunda kaşkoluyla maç izlerken, kah, çok sevdiği Kudüs’te, kah öğrencilerle hasbihal ederken gördük.
ŞEHİR EFSANESİ DEĞİLİM!
2014’te yaptığımız söyleşide ‘Şehir efsanesi olmak istemem, eserlerimin okunmasını ve anlaşılmasını isterim’ diyen Pakdil 50’ye yakın kitaba imza attı. Lise yıllarında çıkardığı Hamle dergisinde yazı hayatına başlayan ve ardından efsane ‘Edebiyat Dergisi’ni çıkaran Pakdil pek çok edebiyatçıya yol gösteren bir kılavuz oldu.
Yerli bir düşünürdü Pakdil. 2014’teki röportajımızda “Yerli düşünce, ta başlangıçtan bu yana, önüne konulan bütün engelleri, barikatları, telörgüleri aşarak, yıkarak, parçalayarak, büyük bir güven içinde yoluna devam etmektedir ve de edecektir. İç ve dış hiçbir güç bu yürüyüşü durduramayacaktır. Çünkü, bu ulvi yürüyüş, yüce Rabbimizin rızasına tıpatıp uygun bir yürüyüştür’’ diyor ve ekliyordu “Şükürler olsun yüzde yüz devrimciyim. Yüzdeyüz militan, devrimci bir karakterim vardır benim. Şükürler olsun Ulu Rabbime! Övünürüm bununla da. Yaşadıklarımdan hiç pişman değilim.’
DÜNYA HASTADIR ÇARE İSLAMİYET
NURİ PAKDİL: Dünya, tüm yeryüzü, eninde sonunda, İslami düşünceye doğru, mutlaka evrilecektir. Başka çaresi kalmamıştır. İslam düşüncesi, hasta dünyayı iyileştirecek tek çaredir. Kapitalist toplum, çürük bir ağaca dönmüştür. Kesinlikle göreceksiniz: Büyük çatırtıyla yıkılacaktır. Gelecek, İslamındır. Bizler, yeryüzünün umut meşalesiyiz, umut elçileriyiz. Ve de, bu bilinçle, bu dikkatle, bu heyecanla yaşamaktayız. (Star/2014’teki röportajımızdan)
Kudüs şairine rahmet olsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, “Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. 2014 yılında Star gazetesi tarafından verilen Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülen ödülü Pakdil’e Başkan Erdoğan tevdi etmişti. Pakdil’in ölümünün ardından pek çok siyasetçi mesaj yayınlarken, edebiyat dünyası da derin üzüntülerini paylaştı.
Evrensel başkaldırı
Yazar Necip Tosun: Nuri Pakdil, dergiciliği, denemeciliği ve oyun yazarlığı ile Türk sanat ve kültür dünyasına yeni bir dil, yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Öncü sanat algısıyla bir kuşağın yol göstericisi olmuş, edebiyatı, çağı yorumlamış, yaşanılan kaotik ortama edebiyat ve inanç bilincinden nasıl bakılacağının düşünsel, sanatsal örneklerini vermiştir. Ortaya koyduğu yaklaşımla, insanın gözünü sadece şehrine, ülkesine değil, Avrupa’ya, Asya’ya, Afrika’ya, Orta Doğu’ya çevirmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Aynı çizgideki Necip Fazıl’ın sert sesi Sezai Karakoç’ta manevi ve sanatsal bir derinliğe, Nuri Pakdil’de ise eylem ve muhalif düşünceyle evrensel bir başkaldırıya dönüşmüştür.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.