Türk Edebiyatının bilge kalemi, klas duruş sahibi, Kudüs şairi, fikir, düşünce ve sanatta kelimelerin inşacısı, mümin, muvahhit, dava adamı Nuri Pakdil dün aramızdan ayrıldı. İnanç ve eylem adamı, Pakdil, 85 yıllık hayatında eserleriyle konuştu, kimi zaman da suskun duruşuyla, dünyanın en uzun cümlelerini kurdu. Başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlığı o meşhur anti emperyalist, anti kapitalist, anti sosyalist, anti firavunist selamıyla selamladı.

PEK ÇOK ESER BIRAKTI

Klas Duruş, Anneler ve Kudüsler, Biat, Kalem Kalesi, Edebiyat Kulesi gibi pek çok kitabın yazarı olan Pakdil, denemeden, tiyatro oyunlarına kadar edebiyatın faklı disiplinlerinde eser verdi. 2014’te Star Gazetesi tarafından ilki düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nde ‘Saygı Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Pakdil, sonraki yıllarda medyanın da ilgi odağı haline geldi. Kitapları yeniden basılan Pakdil’i kah boynunda kaşkoluyla maç izlerken, kah, çok sevdiği Kudüs’te, kah öğrencilerle hasbihal ederken gördük.

ŞEHİR EFSANESİ DEĞİLİM!

2014’te yaptığımız söyleşide ‘Şehir efsanesi olmak istemem, eserlerimin okunmasını ve anlaşılmasını isterim’ diyen Pakdil 50’ye yakın kitaba imza attı. Lise yıllarında çıkardığı Hamle dergisinde yazı hayatına başlayan ve ardından efsane ‘Edebiyat Dergisi’ni çıkaran Pakdil pek çok edebiyatçıya yol gösteren bir kılavuz oldu.

Yerli bir düşünürdü Pakdil. 2014’teki röportajımızda “Yerli düşünce, ta başlangıçtan bu yana, önüne konulan bütün engelleri, barikatları, telörgüleri aşarak, yıkarak, parçalayarak, büyük bir güven içinde yoluna devam etmektedir ve de edecektir. İç ve dış hiçbir güç bu yürüyüşü durduramayacaktır. Çünkü, bu ulvi yürüyüş, yüce Rabbimizin rızasına tıpatıp uygun bir yürüyüştür’’ diyor ve ekliyordu “Şükürler olsun yüzde yüz devrimciyim. Yüzdeyüz militan, devrimci bir karakterim vardır benim. Şükürler olsun Ulu Rabbime! Övünürüm bununla da. Yaşadıklarımdan hiç pişman değilim.’

DÜNYA HASTADIR ÇARE İSLAMİYET